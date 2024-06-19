ВККС определила этапы конкурса на должности судей апелляционных судов

Квалификационный экзамен в августе, а тестирование на когнитивные способности пока под вопросом.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей 19 июня 2024 года назначила квалификационное оценивание в рамках конкурса на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов, а также установила очередность этапов проведения квалификационного оценивания.

Согласно решению ВККС, установлены два этапа квалификационного оценивания:

первый этап – сдача квалификационного экзамена

второй этап – исследование досье и проведение собеседования

Соответственно, к этапу «сдача квалификационного экзамена» допущено:

173 кандидата на должности судей апелляционных административных судов

159 кандидатов на должности судей апелляционных хозяйственных судов

821 кандидат на должности судей апелляционных общих судов (уголовная специализация)

686 кандидатов на должности судей общих апелляционных судов (гражданская специализация).

По имеющейся информации, этап квалификационного экзамена состоится в августе.

Вместе с тем, пока что окончательно неизвестно, состоится ли этап тестирования на когнитивные способности (то есть IQ-тест).

Дело в том, что в июне Комиссия сообщила, что в настоящее время в Украине нет ни организации, которая способна провести тестирование исходя из определенных ВККС параметров, ни самих готовых тестов.

В ВККС пояснили, что Комиссия хочет располагать тестами, подходящими для отбора именно кандидатов на должности судей, тогда как имеющиеся варианты (включая тесты, которые использовались во время конкурсов на должности судей Верховного Суда в 2016-2019 годах и во время конкурса в ВАКС и АП ВАКС в 2018-2019 годах) скорее ориентированы на подбор персонала для бизнес-компаний.

Также в ВККС обратили внимание, что тестирование на когнитивные способности, которое сдали в мае кандидаты на должности руководителя, заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов (СДИ) и 24 дисциплинарных инспекторов, в значительной степени опустошило ряды претендентов на должности в СДИ еще до «основных» этапов конкурсного отбора – выполнения практического задания и проведения собеседований.

Соответствующие тесты, как считают в Комиссии, в частности слишком перегружены математическими и логическими конструкциями, не имеющими непосредственного отношения к профессии судьи.

Кроме того, 19 июня ВККС утвердила Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и методике оценивания кандидатов.

Детали принятых решений Комиссия пообещала сообщить уже скоро.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в ВККС сообщили, что конкурс на должности судей апелляционных судов завершится не ранее августа 2025 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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