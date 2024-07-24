На границе с Венгрией задержали группу мужчин с 14-летним «поводырем»

Подросток за 1000 долларов проводил мужчин через границу.

Источник фото: ГПСУ

На границе с Венгрией пограничники задержали группу мужчин, которых сопровождал 14-летний подросток. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Четырех мужчин и их несовершеннолетнего проводника остановили у реки Тиса пограничный наряд, в состав которого входили курсанты-стажеры. Мужчины планировали нелегально пересечь границу через реку, заплатив за опасную переправу от 4 до 6 тысяч долларов США. Подросток за свои услуги должен был получить 1000 долларов.

Сейчас оперативники ГПСУ устанавливают круг лиц, причастных к организации этого незаконного путешествия.

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