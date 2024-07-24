Родителей экс-премьера Италии отправили за решетку за финансовые махинации

Родителям бывшего премьера Италии предъявлен ряд обвинений в создании фальшивых счетов-фактур подконтрольных им кооперативов.

Фото: euractiv.com

В среду, 24 июля, суд Флоренции признал родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци виновными в финансовом мошенничестве и приговорил к трем годам заключения, передает ANSA.

Правоохранители сообщили, что Тициано Ренци и Лаури Боволи использовали кооперативы, где они де-факто были управителями, для увеличения оборота семейной компании Eventi 6, а затем довели их до банкротства, не уплачивая взносы на социальное страхование и налоги.

Утверждается, супругам удалось избежать уплаты налогов на сумму 1,2 миллиона евро. В рамках расследования супруги были арестованы в 2019 году и помещены под домашний арест.

В декабре 2023 года прокуратура просила приговорить супругов к 5 годам лишения свободы, что суд удовлетворил лишь частично.

В деле также фигурировала родная сестра Маттео Ренци, Матильда, которой инкриминировали содействие банкротству кооперативова. Прокуроры просили ей 10 месяцев заключения, но суд оправдал женщину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.