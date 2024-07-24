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ВАКС признал необоснованными ряд активов чиновника ГБР и его супруги-прокурора

18:49, 24 июля 2024
Суд признал необоснованными и взыскал в доход государства часть активов.
ВАКС признал необоснованными ряд активов чиновника ГБР и его супруги-прокурора
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В среду, 24 июля, Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов на общую сумму 7 млн ​​грн, приобретенных заместителем начальника одного из управлений центрального аппарата ГБР и его супругой-прокурором, и их взыскания в доход государства. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Суд признал необоснованными и взыскал в доход государства:

- квартиру в г. Киеве, приобретенную в собственность в начале 2020 года за почти 3,8 млн грн и оформленную на бабушку ответчицы;

- машиноместо, приобретенное в этот же период за 0,7 млн. грн. и оформленное на тетю ответчицы.

Также суд признал частично необоснованным другой актив – квартиру в столице, оформленную на тетю ответчицы, стоимостью на момент приобретения в 2022 году почти 2,8 млн. грн. В связи с этим с ответчиков в пользу государства решено взыскать часть стоимости частично необоснованного актива в сумме более 2,5 млн. грн.

В САП отметили, что иск предъявлен на основании материалов НАПК и доказательств, самостоятельно полученных прокурором в установленном законом порядке.

Решение суда может быть обжаловано в АП ВАКС в течение 30 дней со дня его провозглашения.

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