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Міноборони спростило процедуру кодифікації озброєння: що змінилося

19:58, 24 липня 2024
Відтепер для кодифікації нової зброї виробники повинні надати п'ять документів.
Міноборони спростило процедуру кодифікації озброєння: що змінилося
Фото: armyinform.com.ua
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Міністерство оборони повідомило, що спростило процедуру кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки (ОВТ). Про це поінформували на офіційному сайті відомства.

Для кодифікації нового зразка ОВТ виробники мають надати п'ять документів:

- Лист-опис з найменуванням, призначенням та ТТХ зразка ОВТ

- Програму та методики проведення випробувань зразка ОВТ

- Акт випробувань зразка ОВТ із протоколами про підтвердження кожної заявленої характеристики

- Проєкт Технічних умов на зразок ОВТ

- Комплект робочої конструкторської документації

Також необхідно вказати контактні дані виробника. Якщо всі документи оформлені належним чином, профільна комісія розглядає їх і складає акт, рекомендує зразок до кодифікації та допуску до експлуатації у військах. У випадку неповного пакета документів, або некоректності заявлених показників, виробнику доведеться усунути недоліки, що збільшить термін допуску до експлуатації зразка ОВТ понад 10 діб.

Найпоширеніші помилки при подачі виробниками документів на кодифікацію:

- Неповний пакет документів

- Невідповідність наданих документів встановленим нормативним вимогам

- Некоректне відпрацювання технічної документації

- Відсутність підтвердження випробуваннями заявлених ТТХ зразка ОВТ

У разі неможливості самостійного проведення випробувань виробники можуть звертатися до Міністерства оборони для проведення випробувань на військових полігонах, однак це може подовжити процес допуску до експлуатації.

Фахівці Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки надають допомогу і консультації виробникам і розробникам у підготовці документів.

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