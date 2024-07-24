Практика судів
  1. У світі

Олаф Шольц вважає, що Камала Гарріс може виграти на виборах президента США

19:19, 24 липня 2024
Олаф Шольц назвав Камалу Гарріс «компетентним і досвідченим політиком, який точно знає, що робить».
Олаф Шольц вважає, що Камала Гарріс може виграти на виборах президента США
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що віцепрезидентка США Камала Гарріс може здобути перемогу на президентських виборах.  Про це він сказав під час пресконференції, пише видання Stern.

Канцлер назвав Гарріс «компетентним і досвідченим політиком, який точно знає, що робить».

«Я думаю, що дуже ймовірно, що Камала Гарріс виграє вибори», – заявив Шольц, додавши, що рішення ухвалюватимуть виборці у США.

Також він додав, що Гарріс має «дуже чіткі уявлення про роль своєї країни, про події у світі», а також про «виклики, з якими ми стикаємося».

Як писала «Судово-юридична газета», віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила з гострою критикою на адресу кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа під час її першого передвиборчого мітингу у Вісконсині. Цей штат є одним із ключових «коливних» штатів, які відіграють вирішальну роль у виборах.

Згодом штаб Трампа подав скаргу на Гарріс до Федеральної виборчої комісії CША.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестів на когнітивні здібності для конкурсів на посади суддів немає і коли вони будуть невідомо – Денис Маслов

У Верховній Раді повідомили, чому вирішили скасувати вимогу про необхідність отримувати 75% балів за тестування на когнітивні здібності – конкурс в апеляції зазнає краху.

Конкурс на посади заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та дисциплінарних інспекторів: список фіналістів та нові проблеми конкурсу

На посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів претендують 5 кандидатів, на посади дисциплінарних інспекторів - 48, але є нюанс.

У ТЦК брали до 150 тисяч доларів США на місяць з військовозобов’язаних і мобілізовували тих, хто має право на відстрочку – поліція викрила корупцію в ТЦК

Працівники ТЦК створювали штучні перешкоди в отриманні документів для осіб, які мали законне право на відстрочку, а також мобілізовували їх з метою підняття показника ефективності роботи, надалі за гроші звільняли з військової служби.

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава вимагає зняти гриф державної таємниці зі справи про «зливи» у НАБУ

Гізо Углава звернувся до НАБУ і САП, щоб зняти гриф секретності з даних кримінального провадження про витоки інформації з НАБУ.

Прокурора звільнили за те, що він пішов з роботи і більше не повернувся

Причина дивної поведінки прокурора столичної прокуратури залишилася невідомою

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду