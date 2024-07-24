Олаф Шольц вважає, що Камала Гарріс може виграти на виборах президента США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що віцепрезидентка США Камала Гарріс може здобути перемогу на президентських виборах. Про це він сказав під час пресконференції, пише видання Stern.
Канцлер назвав Гарріс «компетентним і досвідченим політиком, який точно знає, що робить».
«Я думаю, що дуже ймовірно, що Камала Гарріс виграє вибори», – заявив Шольц, додавши, що рішення ухвалюватимуть виборці у США.
Також він додав, що Гарріс має «дуже чіткі уявлення про роль своєї країни, про події у світі», а також про «виклики, з якими ми стикаємося».
Як писала «Судово-юридична газета», віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила з гострою критикою на адресу кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа під час її першого передвиборчого мітингу у Вісконсині. Цей штат є одним із ключових «коливних» штатів, які відіграють вирішальну роль у виборах.
Згодом штаб Трампа подав скаргу на Гарріс до Федеральної виборчої комісії CША.
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