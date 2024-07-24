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Голова ВС Станіслав Кравченко провів зустріч із Послом Франції в Україні Гаелем Весьєром

19:35, 24 липня 2024
Гаель Весьєр запевнив, що французька сторона продовжуватиме співпрацю з Україною у сфері правосуддя та сподівається на її поглиблення в найближчому майбутньому вже в межах ЄС.
Голова ВС Станіслав Кравченко провів зустріч із Послом Франції в Україні Гаелем Весьєром
Фото: supreme.court.gov.ua
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В умовах жорстокої неспровокованої повномасштабної агресії рф проти України вдалося забезпечити роботу системи правосуддя, звісно, за винятком тимчасово окупованих росією територій. Водночас українська правова система потребує міжнародної допомоги в контексті реформ і євроінтеграції. Тож підтримка Франції та інших країн прогресивного світу вселяє українцям віру у справедливий і тривалий мир. Про це зазначив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні Гаелем Весьєром, передає офіційний сайт ВС.

Пан Посол наголосив, що Франція стоїть пліч-о-пліч з Україною та готова допомагати нашій державі в усіх площинах аж до переможного кінця. «Сьогодні говорити про свободу означає говорити про Україну та українців. Перспектива вступу України до Європейського Союзу – ключова тема обговорень на міжнародному рівні, і ми захоплюємося політичною волею українців на євроінтеграційному шляху», – зауважив Гаель Весьєр.

Голова Верховного Суду подякував уряду й народу Франції за вияв солідарності з Україною в надскладні часи. «Ми високо цінуємо підписання Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією і загалом усі зусилля міжнародних партнерів, спрямовані на підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності нашої держави», – вказав Станіслав Кравченко.

Як повідомив Голова ВС, у сфері судочинства першочергове питання – призначення суддів. Для виконання завдань, покладених на судову систему, зокрема, в аспекті здійснення правосуддя відповідно до європейських стандартів і виконання вимог для приєднання України до ЄС, потрібен людський ресурс, а процедури наповнення суддівського корпусу мають бути належними й ефективними.

Гаель Весьєр запевнив, що французька сторона продовжуватиме співпрацю з Україною у сфері правосуддя та сподівається на її поглиблення в найближчому майбутньому вже в межах ЄС.

У зустрічі також узяли участь політичний радник Посольства Французької Республіки в Україні Франсуа Коттель і начальник відділу міжнародного співробітництва ВС Ліна Губар.

Фото: supreme.court.gov.ua

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