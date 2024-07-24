У Дії можна буде повідомити про проблеми зі зв’язком під час відключення світла

Повідомити про проблеми зі зв’язком можна буде навіть тоді, коли користувач офлайн, але є нюанс.

У застосунку «Дія» українці згодом зможуть повідомити про проблеми зі зв’язком під час відключення світла. Про це повідомили у Мінцифрі.

Там зазначають, що працюють над тим, щоб повідомити про проблеми зі зв’язком було можливим навіть тоді, коли користувач офлайн. Під час відновлення звʼязку інформація підтягнеться.

Також є ряд рішень, аби стабілізувати мобільний звʼязок під час знеструмлень:

- 25% мереж мобільних операторів мають працювати протягом 72 годин без світла, інша частина — 10 годин на акумуляторних батареях;

- посилення перевірок;

- парламент ухвалив законопроект про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів;

- план бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Державна служба спеціального зв'язку зобов'язала мобільних операторів забезпечити 10 годин роботи мережі під час відключень електроенергії. Про це йдеться в розпорядженні від 15 липня 2024 року. Тепер мобільні оператори мають забезпечити доступність мобільного зв’язку під час відключень електроенергії протягом 10 год, замість 4 год як було раніше.

Згодом член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко прокоментував відповідне рішення.

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