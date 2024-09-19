Голова ДСА пояснив, чи закладено в проект бюджету на 2025 рік кошти на виплату щомісячних премій суддям до 40%

В проекті бюджету додатково заклали 1,3 млрд грн на виплату суддівської винагороди, зазначив Максим Пампура, відповідаючи на питання щодо перспектив виконання норми про премії суддям.

Голова Державної судової адміністрації України Максим Пампура під час з’їзду суддів 19 вересня відповів, чи заклали в проект бюджету на 2025 рік кошти на виплату премій суддям до 40%.

Так, суддя КОАС Олег Головенко поцікавився, стосовно суддівської винагороди, чи закладено в проекті бюджету на 2025 рік «доплата 40%».

Як зазначив голова ДСА Максим Пампура, дійсно, новелою є визначення в окремій статті 42 проекту бюджету, що суддям місцевих судів можна встановлювати премії до 40% в порядку, який затвердить Вища рада правосуддя.

«По тому проекту, який надійшов до ДСА, додано плюсом в бюджет 1 млрд 627 млн. З них 377 млн передбачено в резервний фонд для новопризначених суддів. Решта – збільшено асигнування за напрямком суддівська винагорода, це грубо кажучи, 1,3 млрд грн.

Методологію, яким чином Мінфін вийшов на такі обрахунки, ми з'ясовуємо. І потім, як це стане зрозуміло, разом надамо свої пропозиції ВРП та комітету» - вказав Пампура.

«Тому гроші на це передбачені в проекті бюджету. І воно зараз на стадії опрацювання» - додав він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін у проекті державного бюджету на 2025 рік пропонує ввести «ноу-хау», і установити, що судді першої інстанції може виплачуватися премія за результатами його роботи у розмірі до 40% посадового окладу за кожен місяць. Ця виплата буде здійснюватися в рамках наявного кошторису суду. Разом з тим, закон про судоустрій прямо забороняє визначати елементи суддівської винагороди іншими законами.

Так, відповідно до статті 135 закону про судоустрій «суддівська винагорода регулюється цим законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами». Тобто, вона не може регулюватися законом про держбюджет, хоча, по суті, Уряд з року в рік регулює її, встановлюючи для розрахунку окладів суддів заморожений прожитковий мінімум в 2102 грн проти «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн.

Відповідно до закону про судоустрій суддівська винагорода складається з посадового окладу та доплат за: вислугу років; перебування на адміністративній посаді в суді; науковий ступінь; роботу, що передбачає доступ до державної таємниці.

Тобто, про жодні премії у законі про судоустрій не йдеться, і норма про виплату премій є своєрідним «ноу-хау», яке не передбачено базовим законом.

Дійсно, «голий» оклад судді місцевого суду у 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 63 060 грн, це значно менше, ніж зарплата в деяких органах виконавчої влади. При цьому вимоги і навантаження в суді першої інстанції подекуди значно вище.

Втім, встановленням премії Мінфін може не розв’язати, а створити нові проблеми, якщо не будуть внесені зміни до закону про судоустрій, адже у такому випадку відбудеться конфлікт норм.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», під час з’їзду суддів голова Ради суддів України Богдан Моніч пояснив, що виникнення ідеї про премії – це перша ознака розуміння, що настав час суддям хоча б першої інстанції дещо підвищити суддівську винагороду.

«Чому виникла ідея саме про премії – тому що підвищення суддівської винагороди незворотно потягне перерахунок довічного грошового утримання суддям. Якщо готові підвищити працюючим суддям, то коштів в мільярд на перерахунок тим, хто у відставці, поки не готові.

Ми ж переконуємо – робіть правильно. Внесіть зміни до профільного закону. Підвищіть усім суддям першої інстанції суддівську винагороду.

Це поки на рівні дискусії. Ми розуміємо, що премії – це шлях в нікуди. Але треба вносити зміни у профільний закон і підвищувати суддівську винагороду суддям першої інстанції» - зазначив він.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію з'їзду суддів.

Автор: Наталя Мамченко

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