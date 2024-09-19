Голова ДСА пояснив, чи закладено в проект бюджету на 2025 рік кошти на виплату щомісячних премій суддям до 40%

Голова Державної судової адміністрації України Максим Пампура під час з’їзду суддів 19 вересня відповів, чи заклали в проект бюджету на 2025 рік кошти на виплату премій суддям до 40%.
Так, суддя КОАС Олег Головенко поцікавився, стосовно суддівської винагороди, чи закладено в проекті бюджету на 2025 рік «доплата 40%».
Як зазначив голова ДСА Максим Пампура, дійсно, новелою є визначення в окремій статті 42 проекту бюджету, що суддям місцевих судів можна встановлювати премії до 40% в порядку, який затвердить Вища рада правосуддя.
«По тому проекту, який надійшов до ДСА, додано плюсом в бюджет 1 млрд 627 млн. З них 377 млн передбачено в резервний фонд для новопризначених суддів. Решта – збільшено асигнування за напрямком суддівська винагорода, це грубо кажучи, 1,3 млрд грн.
Методологію, яким чином Мінфін вийшов на такі обрахунки, ми з'ясовуємо. І потім, як це стане зрозуміло, разом надамо свої пропозиції ВРП та комітету» - вказав Пампура.
«Тому гроші на це передбачені в проекті бюджету. І воно зараз на стадії опрацювання» - додав він.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін у проекті державного бюджету на 2025 рік пропонує ввести «ноу-хау», і установити, що судді першої інстанції може виплачуватися премія за результатами його роботи у розмірі до 40% посадового окладу за кожен місяць. Ця виплата буде здійснюватися в рамках наявного кошторису суду. Разом з тим, закон про судоустрій прямо забороняє визначати елементи суддівської винагороди іншими законами.
Так, відповідно до статті 135 закону про судоустрій «суддівська винагорода регулюється цим законом та не може визначатися іншими нормативно-правовими актами». Тобто, вона не може регулюватися законом про держбюджет, хоча, по суті, Уряд з року в рік регулює її, встановлюючи для розрахунку окладів суддів заморожений прожитковий мінімум в 2102 грн проти «звичайного» прожиткового мінімуму в 3028 грн.
Відповідно до закону про судоустрій суддівська винагорода складається з посадового окладу та доплат за: вислугу років; перебування на адміністративній посаді в суді; науковий ступінь; роботу, що передбачає доступ до державної таємниці.
Тобто, про жодні премії у законі про судоустрій не йдеться, і норма про виплату премій є своєрідним «ноу-хау», яке не передбачено базовим законом.
Дійсно, «голий» оклад судді місцевого суду у 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто, 63 060 грн, це значно менше, ніж зарплата в деяких органах виконавчої влади. При цьому вимоги і навантаження в суді першої інстанції подекуди значно вище.
Втім, встановленням премії Мінфін може не розв’язати, а створити нові проблеми, якщо не будуть внесені зміни до закону про судоустрій, адже у такому випадку відбудеться конфлікт норм.
Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», під час з’їзду суддів голова Ради суддів України Богдан Моніч пояснив, що виникнення ідеї про премії – це перша ознака розуміння, що настав час суддям хоча б першої інстанції дещо підвищити суддівську винагороду.
«Чому виникла ідея саме про премії – тому що підвищення суддівської винагороди незворотно потягне перерахунок довічного грошового утримання суддям. Якщо готові підвищити працюючим суддям, то коштів в мільярд на перерахунок тим, хто у відставці, поки не готові.
Ми ж переконуємо – робіть правильно. Внесіть зміни до профільного закону. Підвищіть усім суддям першої інстанції суддівську винагороду.
Це поки на рівні дискусії. Ми розуміємо, що премії – це шлях в нікуди. Але треба вносити зміни у профільний закон і підвищувати суддівську винагороду суддям першої інстанції» - зазначив він.
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію з'їзду суддів.
Автор: Наталя Мамченко
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