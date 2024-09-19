Глава ГСА объяснил, заложены ли в проект бюджета на 2025 год средства на выплату ежемесячных премий судьям до 40%

В проекте бюджета дополнительно заложили 1,3 млрд грн на выплату судейского вознаграждения, отметил Максим Пампура, отвечая на вопрос о перспективах выполнения нормы о премиях судьям.

Глава Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура во время съезда судей 19 сентября ответил, заложили ли в проект бюджета на 2025 год средства на выплату премий судьям до 40%.

Так, судья КОАС Олег Головенко поинтересовался, относительно судейского вознаграждения, заложена ли в проекте бюджета на 2025 год «доплата 40%».

Как отметил глава ГСА Максим Пампура, действительно, новеллой является определение в отдельной статье 42 проекта бюджета, что судьям местных судов можно устанавливать премии до 40% в порядке, который утвердит Высший совет правосудия.

«По тому проекту, который поступил в ГСА, добавлен плюс в бюджет 1 млрд 627 млн. Из них 377 млн ​​предусмотрено в резервный фонд для новоназначенных судей. Остальное – увеличено ассигнование по направлению судейское вознаграждение, это грубо говоря, 1,3 млрд грн.

Методологию, каким образом Минфин вышел на такие счета, мы выясняем. И потом, как это станет понятно, вместе предоставим свои предложения ВСП и комитету» - указал Пампура.

«Поэтому деньги на это предусмотрены в проекте бюджета. И он сейчас на стадии обработки» - добавил он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в проекте государственного бюджета на 2025 год предлагает ввести ноу-хау, и установить, что судье первой инстанции может выплачиваться премия по результатам его работы в размере до 40% должностного оклада за каждый месяц . Эта выплата будет производиться в рамках имеющейся сметы суда. Вместе с тем закон о судоустройстве прямо запрещает определять элементы судейского вознаграждения другими законами.

Так, согласно статье 135 закона о судоустройстве, «судейское вознаграждение регулируется этим законом и не может определяться другими нормативно-правовыми актами». То есть оно не может регулироваться законом о госбюджете, хотя, по сути, правительство из года в год регулирует ее, устанавливая для расчета окладов судей замороженный прожиточный минимум в 2102 грн против «обычного» прожиточного минимума в 3028 грн.

В соответствии с законом о судоустройстве судейское вознаграждение состоит из должностного оклада и доплат за: выслугу лет; пребывание в административной должности в суде; научную степень; работу, предусматривающую доступ к государственной тайне.

То есть, ни о каких премиях в законе о судоустройстве речь не идет, и норма о выплате премий является своеобразным «ноу-хау», не предусмотренным базовым законом.

Действительно, «голый» оклад судьи местного суда в 30 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то есть 63 060 грн, это значительно меньше зарплаты в некоторых органах исполнительной власти. При этом требования и нагрузки в суде первой инстанции иногда значительно выше.

Впрочем, установление премии Минфин может не решить, а создать новые проблемы, если не будут внесены изменения в закон о судоустройстве, ведь в таком случае произойдет конфликт норм.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», во время съезда судей председатель Совета судей Украины Богдан Монич объяснил, что возникновение идеи о премиях – это первый признак понимания, что пора судьям хотя бы первой инстанции несколько повысить судейское вознаграждение.

«Почему возникла идея именно о премиях – потому что повышение судейского вознаграждения необратимо повлечет перерасчет пожизненного денежного содержания судьям. Если готовы повысить работающим судьям, то средств в миллиард на пересчет тем, кто в отставке, пока не готовы.

Мы же убеждаем – поступайте правильно. Внесите изменения в профильный закон. Повысьте всем судьям первой инстанции судейское вознаграждение.

Это пока на уровне дискуссии. Мы понимаем, что премии – это путь в никуда. Но нужно вносить изменения в профильный закон и повышать судейское вознаграждение судьям первой инстанции», - отметил он.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию съезда судей.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.