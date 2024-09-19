Взятка $1500 за содействие в поступлении в вуз – задержали работницу Одесской морской академии

За взятку работница обещала помочь со вступлением в заведение.

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В Одессе полицейские задержали должностную должность учебного заведения, которая 1500 долларов предлагала помочь в поступлении в вуз.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, специалист отдела доуниверситетской подготовки обещала мужчине за 1500 долларов помочь со вступлением в заведение его 22-летнему знакомому.

«За гонорар она гарантировала, что представители приемной комиссии отнесут абитуриента на обучение и не будут создавать искусственных препятствий при поступлении. В случае отказа предоставить средства женщина угрожала сделать невозможным получение образования молодым человеком в любых вузах морской отрасли», - отметили в ведомстве.

Полицейские задержали правонарушительницу в служебном кабинете, как только она получила деньги и документы поступающего.

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к коррупционной схеме, и тех, кому подозреваемая уже «помогла» получить статус студента».

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности. Женщине может грозить до восьми лет лишения свободы.

В Одесской областной прокуратуре уточнили, что речь идет об Одесской морской академии.

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