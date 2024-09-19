Хабар $1500 за сприяння у вступі до вишу –  затримали працівницю Одеської морської академії

За хабар працівниця обіцяла допомогти зі вступом до закладу.

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В Одесі поліцейські затримали посадовицю навчального закладу, яка 1500 доларів пропонувала посприяти у вступі до вишу.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, фахівчиня відділу доуніверситетської підготовки обіцяла чоловікові за 1500 доларів допомогти зі вступом до закладу його 22-річному знайомому.

«За гонорар вона гарантувала, що представники приймальної комісії зарахують абітурієнта на навчання і не створюватимуть штучних перешкод при вступі. В разі відмови надати кошти жінка погрожувала унеможливити здобуття освіти молодиком у будь-яких вишах морської галузі», - зазначили у відомстві.

Поліцейські затримали правопорушницю в службовому кабінеті, щойно вона отримала гроші та документи вступника.

Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, причетних до корупційної схеми, та тих, кому підозрювана вже «допомогла» отримати статус студента».

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення її від займаної посади. Жінці може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

У Одеській обласній прокуратурі уточнили, що мова йде про Одеську морську академію.

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