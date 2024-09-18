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Глава Совета судей объяснил, откуда в проекте бюджета появилась норма о премиях судьям

14:27, 18 сентября 2024
Кабмин предлагает такую лазейку, чтобы не увеличивать пенсии судьям в отставке, ведь средств на это нет.
Глава Совета судей объяснил, откуда в проекте бюджета появилась норма о премиях судьям
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин в проекте государственного бюджета на 2025 год предлагает ввести ноу-хау, и установить, что судье первой инстанции может выплачиваться премия по результатам его работы в размере до 40% должностного оклада за каждый месяц. Эта выплата будет производиться в рамках имеющейся сметы суда. Вместе с тем закон о судоустройстве прямо запрещает определять элементы судейского вознаграждения другими законами. Действительно, «голый» оклад судьи местного суда в 63 060 грн – это по состоянию на сегодняшний день в 2-3 раза меньше, чем зарплата в некоторых органах исполнительной власти. Впрочем, установлением премии Минфин может не решить, а создать новые проблемы.

Во время проходящего 18 сентября съезда судей Украины председатель Совета судей Украины Богдан Монич объяснил, откуда взялась эта идея.

«Я вам расскажу, это не секрет. Относительно возникновения идеи о премиях – это первый признак понимания, что пора судьям хотя бы первой инстанции несколько повысить судейское вознаграждение. Мы общаемся с Минфином на этот счет – к сожалению, они пока не знают, как это сделать.

Почему возникла идея именно о премиях – потому что повышение судейского вознаграждения необратимо повлечет перерасчет пожизненного денежного содержания судьям. Если готовы повысить работающим судьям, то средств в миллиард на пересчет тем, кто в отставке, пока не готов.

Мы же убеждаем – поступайте правильно. Внесите изменения в профильный закон. Повысьте всем судьям первой инстанции судейское вознаграждение.

Это пока на уровне дискуссии. Мы понимаем, что премии – это путь в никуда. Но нужно вносить изменения в профильный закон и повышать судейское вознаграждение судьям первой инстанции», - отметил он.

«Мы отстаивали предложение о 10-15% надбавки судьям в прифронтовых территориях, и есть сейчас законопроект. Потому что сейчас нет средств физически, чтобы сейчас привести в соответствие судейское вознаграждение.

Второй приоритет, на котором ведется ежедневная работа – чтобы хотя бы работникам аппарата, вернувшись к законопроекту 6311, рассмотреть какие-то коэффициенты», - добавил глава ССУ.

Он отметил, что избрание судьи КСУ – это маркер, сознательны ли судьи тому, что перед Украиной стоят определенные задачи по европейской интеграции. «Сегодня это не то время, чтобы ставить ультиматумы» - добавил он.

Это обсуждение возникло с учетом выступления председателя Высшего совета правосудия Григория Усика, который считает, что голосование за нового судью КСУ может быть сорвано из-за возмущения судьями «замораживанием» должностных окладов.

Григорий Усик заявил, что избрание судьи КСУ это, в частности, требование международных партнеров и общества.

«Мы хотим этого или не хотим, мы должны соответствовать этим стандартам. Одним из стандартов является обеспечение стандартов КСУ. Поэтому я призываю вас не срывать голосование», - отметил он.

Усик объяснил, что социальные стандарты в бюджете на 2025 год значительно снижены. «Поймут ли нас граждане, если мы интересы своего материального обеспечения будем ставить выше общественных интересов. Прошу учесть вашу миссию» - обратился Усик к делегатам съезда.

«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию с мероприятия. Во время первого этапа съезда планируется избрать судью Конституционного Суда Украины по квоте съезда судей, а также утвердить обновленную редакцию Кодекса судейской этики.

Автор: Наталья Мамченко 

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