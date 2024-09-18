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Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям

14:27, 18 вересня 2024
Кабмін пропонує таку лазівку, аби не збільшувати пенсії суддям у відставці, адже коштів на це немає.
Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін у проекті державного бюджету на 2025 рік пропонує ввести «ноу-хау», і установити, що судді першої інстанції може виплачуватися премія за результатами його роботи у розмірі до 40% посадового окладу за кожен місяць. Ця виплата буде здійснюватися в рамках наявного кошторису суду. Разом з тим, закон про судоустрій прямо забороняє визначати елементи суддівської винагороди іншими законами. Дійсно, «голий» оклад судді місцевого суду у 63 060 грн – це станом на сьогодні в 2-3 рази менше, ніж зарплата в деяких органах виконавчої влади. Втім, встановленням премії Мінфін може не розв’язати, а створити нові проблеми.

Під час з’їзду суддів України, який проходить 18 вересня, голова Ради суддів України Богдан Моніч пояснив, звідки взялася ця ідея.

«Я вам розкажу, це не секрет. Стосовно виникнення ідеї про премії – це перша ознака розуміння, що настав час суддям хоча б першої інстанції дещо підвищити суддівську винагороду. Ми спілкуємось з Мінфіном з цього приводу – на жаль, вони поки не знають, як це зробити.

Чому виникла ідея саме про премії – тому що підвищення суддівської винагороди незворотно потягне перерахунок довічного грошового утримання суддям. Якщо готові підвищити працюючим суддям, то коштів в мільярд на перерахунок тим, хто у відставці, поки не готові.

Ми ж переконуємо – робіть правильно. Внесіть зміни до профільного закону. Підвищіть усім суддям першої інстанції суддівську винагороду.

Це поки на рівні дискусії. Ми розуміємо, що премії – це шлях в нікуди. Але треба вносити зміни у профільний закон і підвищувати суддівську винагороду суддям першої інстанції» - зазначив він.

«Ми відстоювали пропозицію про 10-15% надбавки суддям у прифронтових територіях, і є зараз законопроект. Бо немає зараз коштів фізично, щоб зараз привести у відповідність суддівську винагороду.

Другий пріоритет, на яким ведеться щоденна робота – щоб хоча б працівникам апарату, повернувшись до законопроекту 6311, розглянути якісь коефіцієнти» - додав голова РСУ.

Він зауважив, що обрання судді КСУ – це маркер, чи свідомі судді того, що перед Україною стоять певні завдання з європейської інтеграції. «Сьогодні це не той час, щоб ставити ультиматуми»  - додав він.

Це обговорення виникло з огляду на виступ голови Вищої ради правосуддя Григорія Усика, який вважає, що голосування за нового суддю КСУ може бути зірване через обурення суддями «заморожуванням» посадових окладів.

Григорій Усик заявив, що обрання судді КСУ це зокрема вимога міжнародних партнерів та суспільства.

«Ми хочемо цього чи не хочемо, ми мусимо відповідати цим стандартам. Одним зі стандартів є забезпечення стандартів КСУ. Тому я закликаю вас не зривати голосування» - зазначив він.

Усик пояснив, що соціальні стандарти у бюджеті на 2025 рік значно понижені. «Чи зрозуміють нас громадяни, якщо ми інтереси свого матеріального забезпечення будемо ставити вище суспільних інтересів. Прошу врахувати вашу місію» - звернувся Усик до делегатів з’їзду.

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію з заходу. Під час першого етапу з’їзду планується обрати суддю Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів, а також затвердити оновлену редакцію Кодексу суддівської етики.

Автор: Наталя Мамченко 

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