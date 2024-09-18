В Украине запускают кампанию, которая должна снизить гендерный разрыв в зарплатах

Кампания призвана преодолеть стереотипы по профессиональному развитию женщин и решить проблему с неравной оплатой труда.

Иллюстративное фото, источник - euneighbourseast.eu

В Украине стартует информационная кампания «Конечно, сможешь!», которая будет способствовать сокращению гендерного разрыва в оплате труда. Об этом сообщает Министерство экономики.

Кампания призвана преодолеть стереотипы по профессиональному развитию женщин и решить проблему с неравной оплатой труда.

Отмечается, что уровень разрыва в зарплатах между мужчинами и женщинами составляет 18,6%. Цель государства – снизить этот процент до 13,6% к 2030 году.

Для сравнения еще в 2015 году разрыв между зарплатами мужчин и женщин в Украине составил 26%.

Один из важных шагов, которые мы предпринимаем для преодоления гендерного разрыва в оплате труда, — разработка нового Трудового кодекса. Его принятие предоставит женщинам дополнительные опции для профессиональной реализации и усилит защиту их прав», — отметила заместитель министра экономики Татьяна Бережная.

По подсчетам McKinsey Global Institute, если бы женщины были вовлечены в рынок труда, равно как и мужчины, глобальный ВВП на протяжении 2015-2025 годов вырос бы на 26%.

«Сегодня Украина является лидером по показателю привлечения женщин в профессиональные и технические сферы. Впрочем, только 15% компаний принадлежат женщинам, и только у 17,7% бизнесов женщины занимают руководящие должности», – отметили в Минэкономики.

Украина также находится на первом месте по показателю привлечения девушек к обучению в заведениях среднего и высшего образования, однако гендерный разрыв все еще остается в таких специальностях, как педагогика, ИТ, сельское хозяйство и т.д.

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