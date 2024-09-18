Практика судів
  1. В Україні

В Україні запускають кампанію, яка має зменшити гендерний розрив у зарплатах

18:40, 18 вересня 2024
Кампанія покликана подолати стереотипи щодо професійного розвитку жінок та вирішити проблему з нерівною оплатою праці.
В Україні запускають кампанію, яка має зменшити гендерний розрив у зарплатах
Ілюстративне фото, джерело - euneighbourseast.eu
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні стартує інформаційна кампанія «Звісно, зможеш!», яка сприятиме скороченню гендерного розриву в оплаті праці. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Кампанія покликана подолати стереотипи щодо професійного розвитку жінок та вирішити проблему з нерівною оплатою праці.

Зазначається, що наразі рівень розриву в зарплатах між чоловіками та жінками становить 18,6%. Мета держави – знизити цей відсоток до 13,6% до 2030 року.

Для порівняння, ще у 2015 році розрив між зарплатами чоловіків та жінок в Україні становив 26%.

«Один із важливих кроків, які ми здійснюємо для подолання гендерного розриву в оплаті праці, — розробка нового Трудового кодексу. Його ухвалення надасть жінкам додаткові опції для професійної реалізації та посилить захист їхніх прав», — зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За підрахунками McKinsey Global Institute, якби жінки були залучені до ринку праці, так само як і чоловіки, глобальний ВВП впродовж 2015-2025 років виріс би на 26%.

«Сьогодні Україна є лідеркою за показником залучення жінок до професійних і технічних сфер. Втім, лише 15% компаній належать жінкам, і тільки в 17,7% бізнесів жінки обіймають керівні посади», – зазначили в Мінекономіки.

Україна також є на першому місці за показником залучення дівчат до навчання в закладах середньої та вищої освіти, проте гендерний розрив все ще залишається в таких спеціальностях, як педагогіка, ІТ, сільське господарство тощо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Суддю Верховного Суду Аллу Олійник обрали суддею Конституційного Суду

З'їзд суддів України обрав Аллу Олійник новою суддею КСУ.

З’їзд суддів України затвердив нову редакцію Кодексу суддівської етики

Судді тепер зможуть керуватися новою редакцією Кодексу суддівської етики.

XX з’їзд суддів України – текстова та онлайн трансляція, день перший

Вибори судді Конституційного Суду, затвердження нової редакції Кодексу суддівської етики.

Голова ВРП Григорій Усик закликав делегатів з’їзду суддів не зривати голосування за нового суддю КСУ, бо це вимога міжнародних партнерів

Голова ВРП Григорій Усик пояснив делегатам з’їзду, що вони повинні проголосувати за нового суддю КСУ, і не повинні обурюватися рівнем фінансового забезпечення судів.

Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям

Кабмін пропонує таку лазівку, аби не збільшувати пенсії суддям у відставці, адже коштів на це немає.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді