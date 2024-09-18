В Україні запускають кампанію, яка має зменшити гендерний розрив у зарплатах

Кампанія покликана подолати стереотипи щодо професійного розвитку жінок та вирішити проблему з нерівною оплатою праці.

Ілюстративне фото, джерело - euneighbourseast.eu

В Україні стартує інформаційна кампанія «Звісно, зможеш!», яка сприятиме скороченню гендерного розриву в оплаті праці. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Кампанія покликана подолати стереотипи щодо професійного розвитку жінок та вирішити проблему з нерівною оплатою праці.

Зазначається, що наразі рівень розриву в зарплатах між чоловіками та жінками становить 18,6%. Мета держави – знизити цей відсоток до 13,6% до 2030 року.

Для порівняння, ще у 2015 році розрив між зарплатами чоловіків та жінок в Україні становив 26%.

«Один із важливих кроків, які ми здійснюємо для подолання гендерного розриву в оплаті праці, — розробка нового Трудового кодексу. Його ухвалення надасть жінкам додаткові опції для професійної реалізації та посилить захист їхніх прав», — зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

За підрахунками McKinsey Global Institute, якби жінки були залучені до ринку праці, так само як і чоловіки, глобальний ВВП впродовж 2015-2025 років виріс би на 26%.

«Сьогодні Україна є лідеркою за показником залучення жінок до професійних і технічних сфер. Втім, лише 15% компаній належать жінкам, і тільки в 17,7% бізнесів жінки обіймають керівні посади», – зазначили в Мінекономіки.

Україна також є на першому місці за показником залучення дівчат до навчання в закладах середньої та вищої освіти, проте гендерний розрив все ще залишається в таких спеціальностях, як педагогіка, ІТ, сільське господарство тощо.

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