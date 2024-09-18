У Міністерстві юстиції пояснили, як змінити шлюбний договір

Всі зміни мають бути у письмовій формі й нотаріально завірені.

У Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції роз’яснили, як змінити шлюбний договір.

Шлюбний договір — це обʼєктивно, це сучасний і зрозумілий спосіб попередити майнові непорозуміння між парою у майбутньому.

Шлюбний договір можна змінювати за обопільної згоди. Всі зміни мають бути у письмовій формі й нотаріально завірені.

Але коли інтереси змін стосуються лише одного з подружжя або дітей, тоді можливі й судові варіанти вирішення цього питання.

Якщо говорити про розірвання договору, тут усе теж досить просто: потрібно звернутися до суду, надавши вагомі причини для неможливості виконання угоди.

Існують і ситуації, коли шлюбний договір можуть визнати недійсним: порушення прав одного з подружжя, зміст, що суперечить законам, або нещирі наміри при його укладанні.

Шлюбний договір — це не про недовіру, а про чесність і прозорі правила у стосунках.

У Мінюсті нагадали, що основна мета укладання шлюбного договору полягає в тому, щоб запобігти можливим конфліктам та непорозумінням між подружжям під час шлюбу, а також забезпечити їхню фінансову та майнову безпеку.

Шлюбний договір може містити такі положення:

розподіл майна в разі розлучення;

права та обов'язки щодо виховання дітей;

питання щодо пенсійних виплат, податків та страхування, а також багато іншого.

Він може бути дуже корисним для захисту інтересів кожного з подружжя в майбутньому та може бути укладений як до одруження, так і під час шлюбу.

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