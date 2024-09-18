В Министерстве юстиции объяснили, как изменить брачный договор

В Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции разъяснили, как изменить брачный договор.
Брачный договор - это объективно, это современный и понятный способ предупредить имущественные недоразумения между парой в будущем.
Брачный договор можно изменять с обоюдного согласия. Все изменения должны быть в письменном виде и нотариально заверены.
Но когда интересы изменений касаются только одного из супругов или детей, возможны и судебные варианты решения этого вопроса.
Если говорить о расторжении договора, здесь все тоже достаточно просто: нужно обратиться в суд, предоставив веские причины для невозможности выполнения сделки.
Существуют и ситуации, когда брачный договор могут признать недействительным: нарушение прав одного из супругов, содержание, противоречащее законам, или неискренние намерения при его заключении.
Брачный договор — это не недоверие, а честность и прозрачные правила в отношениях.
В Минюсте напомнили, что основная цель заключения брачного договора состоит в том, чтобы предотвратить возможные конфликты и недоразумения между супругами во время брака, а также обеспечить их финансовую и имущественную безопасность.
Брачный договор может содержать следующие положения:
Он может быть очень полезен для защиты интересов каждого из супругов в будущем и может быть заключен как до брака, так и во время брака.
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