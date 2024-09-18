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В Министерстве юстиции объяснили, как изменить брачный договор

18:22, 18 сентября 2024
Все изменения должны быть в письменном виде и нотариально заверены.
В Министерстве юстиции объяснили, как изменить брачный договор
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В Центральном межрегиональном управлении Министерства юстиции разъяснили, как изменить брачный договор.

Брачный договор - это объективно, это современный и понятный способ предупредить имущественные недоразумения между парой в будущем.

Брачный договор можно изменять с обоюдного согласия. Все изменения должны быть в письменном виде и нотариально заверены.

Но когда интересы изменений касаются только одного из супругов или детей, возможны и судебные варианты решения этого вопроса.

Если говорить о расторжении договора, здесь все тоже достаточно просто: нужно обратиться в суд, предоставив веские причины для невозможности выполнения сделки.

Существуют и ситуации, когда брачный договор могут признать недействительным: нарушение прав одного из супругов, содержание, противоречащее законам, или неискренние намерения при его заключении.

Брачный договор — это не недоверие, а честность и прозрачные правила в отношениях.

В Минюсте напомнили, что основная цель заключения брачного договора состоит в том, чтобы предотвратить возможные конфликты и недоразумения между супругами во время брака, а также обеспечить их финансовую и имущественную безопасность.

Брачный договор может содержать следующие положения:

  • распределение имущества в случае развода;
  • права и обязанности по воспитанию детей;
  • вопросы пенсионных выплат, налогов и страхования, а также многое другое.

Он может быть очень полезен для защиты интересов каждого из супругов в будущем и может быть заключен как до брака, так и во время брака.

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