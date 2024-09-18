Google выиграл суд против антимонопольного штрафа Евросоюза на €1,49 миллиарда

Штраф наложили пять лет назад из-за того, что компания создавала препятствия конкурентам в сфере поисковой рекламы.

Американский техногигант Google выиграл апелляцию против антимонопольного штрафа Евросоюза на 1,49 миллиарда евро. Об этом сообщает Reuters.

Миллиардный штраф наложили пять лет назад из-за того, что компания создавала препятствия конкурентам в сфере поисковой рекламы.

Так, в 2019 году Еврокомиссия постановила, что Google злоупотреблял доминирующим положением на рынке и не разрешал вебсайтам использовать других брокеров для размещения рекламы, кроме своей платформы AdSense. Незаконная, по мнению Еврокомиссии, практика продолжалась в 2006-2016 годах.

Европейский суд всеобщей юрисдикции в Люксембурге согласился с оценкой Еврокомиссии, но отменил штраф.

Google отметил, что изменил условия попадающих под штраф контрактов в 2016 году — то есть еще до решения Комиссии.

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