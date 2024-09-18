В Италии умер лучший бомбардир чемпионата мира 1990 года Сальваторе Скиллачи

Сальваторе Скиллачи умер после длительной борьбы с раком.

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В ночь на среду, 18 сентября, в Италии умер бывший футболист «Ювентуса», «Интера» и сборной Италии Сальваторе Скиллачи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Скиллачи, лучший бомбардир чемпионата мира 1990 года, ушел из жизни в возрасте 59 лет после длительной борьбы с раком прямой кишки. Последние годы он перенес несколько курсов лечения и ремиссию, но не смог преодолеть болезнь.

Накануне смерти его состояние резко ухудшилось, и футболист был госпитализирован в один из ведущих госпиталей Италии. Врачи смогли стабилизировать его состояние, но он не пережил ночь.

Сальваторе Скиллачи завершил свою футбольную карьеру в 1997 году. Он добился значительных успехов, выступая за «Ювентус» и «Интер», с которыми выиграл Кубок УЕФА. На чемпионате мира 1990 года в Италии он стал лучшим игроком и бомбардиром, забив шесть голов. Его выступления помогли сборной Италии завоевать бронзовые медали на том турнире.

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