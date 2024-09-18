В Італії помер найкращий бомбардир чемпіонату світу 1990 року Сальваторе Скіллачі

Сальваторе Скіллачі помер після тривалої боротьби з раком.

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У ніч на середу, 18 вересня, в Італії помер колишній футболіст «Ювентуса», «Інтера» та збірної Італії Сальваторе Скіллачі. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Скіллачі, найкращий бомбардир чемпіонату світу 1990 року, пішов з життя у віці 59 років після тривалої боротьби з раком прямої кишки. Останні роки він переніс кілька курсів лікування і ремісію, але не зміг подолати хворобу.

Напередодні смерті його стан різко погіршився, і футболіст був госпіталізований до одного з провідних шпиталів Італії. Лікарі змогли стабілізувати його стан, але він не пережив ніч.

Сальваторе Скіллачі завершив свою футбольну кар'єру в 1997 році. Він здобув значні успіхи, виступаючи за «Ювентус» і «Інтер», з якими виграв Кубок УЄФА. На чемпіонаті світу 1990 року в Італії він став найкращим гравцем та бомбардиром, забивши шість голів. Його виступи допомогли збірній Італії завоювати бронзові медалі на тому турнірі.

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