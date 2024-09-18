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В Instagram з'являться підліткові акаунти, в яких змінювати налаштування зможуть лише батьки

17:46, 18 вересня 2024
Облікові записи підлітків стануть приватними й отримають обмеження щодо повідомлень та чутливого контенту.
В Instagram з'являться підліткові акаунти, в яких змінювати налаштування зможуть лише батьки
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Соцмережа Instagram створить підліткові акаунти для користувачів молодше 18 років. Вони матимуть високий ступінь захисту. Про це повідомляє Meta.

Підліткові акаунти створюватимуться автоматично. Вони матимуть вбудовані засоби захисту - обмеження користувачів, які можуть контактувати з підлітками, та контент, які вони бачитимуть. Дітям до 16 років потрібен буде дозвіл батьків, щоб змінити будь-яке з налаштувань.

«Ми розуміємо занепокоєння батьків, і саме тому переосмислюємо наші застосунки для підлітків, створюючи нові підліткові акаунти. Цей новий досвід покликаний підтримати батьків і надати їм упевненість, що їхні діти в безпеці завдяки належному захисту», - йдеться в повідомленні.

Серед нових налаштувань для підліткових акаунтів:

  • за замовчуванням акаунти будуть приватними;
  • повідомлення можна буде отримувати лише від користувачів, на яких підлітки підписані;
  • обмеження чутливого контенту;
  • фільтрування образливих слів у коментарях та приватних повідомленнях;
  • щоденні нагадування про вихід із соцмережі через годину користування;
  • режим сну з 22:00 до 07:00.

«Ми плануємо створити акаунти для підлітків протягом 60 днів у США, Великій Британії, Канаді та Австралії, а в Європейському Союзі почнемо створювати акаунти для підлітків пізніше цього року», - додали у Meta.

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