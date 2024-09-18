В Instagram з'являться підліткові акаунти, в яких змінювати налаштування зможуть лише батьки

Соцмережа Instagram створить підліткові акаунти для користувачів молодше 18 років. Вони матимуть високий ступінь захисту. Про це повідомляє Meta.
Підліткові акаунти створюватимуться автоматично. Вони матимуть вбудовані засоби захисту - обмеження користувачів, які можуть контактувати з підлітками, та контент, які вони бачитимуть. Дітям до 16 років потрібен буде дозвіл батьків, щоб змінити будь-яке з налаштувань.
«Ми розуміємо занепокоєння батьків, і саме тому переосмислюємо наші застосунки для підлітків, створюючи нові підліткові акаунти. Цей новий досвід покликаний підтримати батьків і надати їм упевненість, що їхні діти в безпеці завдяки належному захисту», - йдеться в повідомленні.
Серед нових налаштувань для підліткових акаунтів:
«Ми плануємо створити акаунти для підлітків протягом 60 днів у США, Великій Британії, Канаді та Австралії, а в Європейському Союзі почнемо створювати акаунти для підлітків пізніше цього року», - додали у Meta.
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