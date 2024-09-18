В Instagram з'являться підліткові акаунти, в яких змінювати налаштування зможуть лише батьки

Облікові записи підлітків стануть приватними й отримають обмеження щодо повідомлень та чутливого контенту.

Соцмережа Instagram створить підліткові акаунти для користувачів молодше 18 років. Вони матимуть високий ступінь захисту. Про це повідомляє Meta.

Підліткові акаунти створюватимуться автоматично. Вони матимуть вбудовані засоби захисту - обмеження користувачів, які можуть контактувати з підлітками, та контент, які вони бачитимуть. Дітям до 16 років потрібен буде дозвіл батьків, щоб змінити будь-яке з налаштувань.

«Ми розуміємо занепокоєння батьків, і саме тому переосмислюємо наші застосунки для підлітків, створюючи нові підліткові акаунти. Цей новий досвід покликаний підтримати батьків і надати їм упевненість, що їхні діти в безпеці завдяки належному захисту», - йдеться в повідомленні.

Серед нових налаштувань для підліткових акаунтів:

за замовчуванням акаунти будуть приватними;

повідомлення можна буде отримувати лише від користувачів, на яких підлітки підписані;

обмеження чутливого контенту;

фільтрування образливих слів у коментарях та приватних повідомленнях;

щоденні нагадування про вихід із соцмережі через годину користування;

режим сну з 22:00 до 07:00.

«Ми плануємо створити акаунти для підлітків протягом 60 днів у США, Великій Британії, Канаді та Австралії, а в Європейському Союзі почнемо створювати акаунти для підлітків пізніше цього року», - додали у Meta.

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