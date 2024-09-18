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На Одещині існує ризик забруднення водойм через повені у сусідніх країнах

14:10, 18 вересня 2024
Причиною забруднення джерел водопостачання є складні погодні умови в сусідніх країнах: Молдові, Румунії, Польщі та Чехії.
На Одещині існує ризик забруднення водойм через повені у сусідніх країнах
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Через несприятливі погодні умови, що спостерігаються у Молдові, Румунії, Польщі та Чехії, існує загроза забруднення поверхневих водойм. Це стосується річок Дністер і Дунай, а також озера Ялпуг, які забезпечують питною водою певну частину населення Одеської області.  Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Для запобігання виникнення інфекційних захворювань та надзвичайних ситуацій, Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб посилив низку заходів, а саме:

  •  моніторинг за якістю питного водопостачання, яке здійснюється з поверхневих водойм Одещини 
  •  постійний контроль за станом здоров’я населення області
  •  санітарно-освітня робота серед населення про важливість дотримання гігієни та профілактики інфекційних захворювань.

Фахівці запевнили, що ситуація знаходиться під постійним контролем, у випадку змін - проінформують додатково.

Нагадаємо, днями секретар Чернігівської міської ради повідомив, що забруднена вода з річки Сейм, яка протікає росією та впадає у річку Десна, моде дістатися до Чернігова. Згодом у Десні біля Чернігова потемніла вода: було зафіксовано масовий мор риби.

Як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, забруднення Сейму – результат скидання нечистот з російського цукрового заводу.

У Чернігові були зафіксовані найгірші проби води через забруднення, яке поширюється річкою Десна. За даними Міністерства захисту довкілля, 11 вересня забруднення досягло села Ладинка в Чернігівській області.

Міндовкілля застерігало, що забруднена вода може досягнути Київщини.

Київводоканал заявив, що скоригує процес водопідготовки у разі потреби.

А у разі небезпеки киян попередять за добу – КМДА пояснила, що буде робити з отруєнням річок.

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