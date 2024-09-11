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У разі небезпеки киян попередять за добу – КМДА пояснила, що буде робити з отруєнням річок

10:46, 11 вересня 2024
Наразі у КМДА запевняють, що забруднення Сейму та Десни не загрожує Києву та Дніпру.
У разі небезпеки киян попередять за добу – КМДА пояснила, що буде робити з отруєнням річок
Фото з відкритих джерел
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Під час прес-брифінгу представники Київської міської державної адміністрації заявили, що річці Дніпро та Києву наразі не загрожує забруднення через ситуацію із річками Сейм та Десна. В КМДА запевнили, що навіть у разі потрапляння забруднень у Дніпро, їхня концентрація буде настільки незначною, що очисні споруди не відчують жодних змін.

Крім того, було зазначено, що через забруднення Сейму та частково Десни відчувається неприємний запах. Для боротьби з цим ефектом планують використати активоване вугілля, яке має прибути до України від міжнародних партнерів вже у п'ятницю.

«Наразі киянам немає про що турбуватись, в разі небезпеки — попередження буде за добу» – зазначили в адміністрації.

Нагадаємо, секретар Чернігівської міської ради повідомив, що забруднена вода з річки Сейм, яка протікає росією та впадає у річку Десна, у неділю мала дійти до Чернігова. Згодом у Десні біля Чернігова потемніла вода: зафіксовано масовий мор риби.

Як розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Забруднення Сейму – результат скидання нечистот з російського цукрового заводу.

Міндовкілля застерігає, що забруднена вода може досягнути Київщини 14-16 вересня.

Київводоканал заявив, що скоригує процес водопідготовки у разі потреби.

Очільниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук наголосила, що якщо якоюсь мірою забруднення дійде до водозаборів Києва, то водоочисні споруди водоканалів справляться з ним. Також вона зазначає, що розглядається питання встановлення і додаткових споруд насичення киснем.

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