Забруднення Сейму – результат скидання нечистот з російського цукрового заводу, – Шмигаль

Органічні відходи з Тьоткіно спричинили проблеми з екологією та масовий мор риби в річках Сейм та Десна.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що забруднення річки Сейм стало результатом скидання нечистот з цукрового заводу в російському місті Тьоткіно. Під час пресконференції він розповів, що скидання органічних відходів призвело до зниження рівня кисню у воді та масового мору риби.

Шмигаль пояснив, що для таких ситуацій існують визначені процедури реагування. Наразі триває процес очищення забрудненої ділянки річки, а мертва риба вже прибрана з води.

«Ми розуміємо, що речовини органічні, вони викликають забруднення. Вже якась частина річки пройдена, відбулись процеси відновлення там де це пройшло ближче до кордону. На даний момент органіка осідає, розчиняється», - зазначив прем'єр.

Він також запевнив, що забруднення не несе загрози для здоров'я людей або водозаборів, зокрема для Чернігова на річці Десна та Києва на Дніпрі. «Заходи боротьби щодо очищення активним мулом відбуваються» - додав Шмигаль.

Нагадаємо, секретар Чернігівської міської ради повідомив, що забруднена вода з річки Сейм, яка протікає росією та впадає у річку Десна, у неділю мала дійти до Чернігова. Згодом у Десні біля Чернігова потемніла вода: зафіксовано масовий мор риби.

Міндовкілля застерігає, що забруднена вода може досягнути Київщини 14-16 вересня.

Київводоканал заявив, що скоригує процес водопідготовки у разі потреби.

Очільниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук наголосила, що якщо якоюсь мірою забруднення дійде до водозаборів Києва, то водоочисні споруди водоканалів справляться з ним. Також вона зазначає, що розглядається питання встановлення і додаткових споруд насичення киснем.

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