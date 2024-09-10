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Спеціально навчені собаки шукатимуть міни в Україні

19:54, 10 вересня 2024
Цей новий підхід має допомогти швидше і ефективніше розміновувати українські землі.
Спеціально навчені собаки шукатимуть міни в Україні
Джерело фото: Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки
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В технічному обстеженні територій будуть використовувати допомогу мінно-розшукових собак. Проєкт APOPO та Mines Advisory Group (MAG) представили за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН). Про це повідомили у ГУ протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки.

APOPO – один із найвідоміших в світі операторів протимінної діяльності, який застосовує тварин, закінчує процес сертифікації в якості оператора протимінної діяльності та найближчим часом розпочне безпосередньо практичну роботу.

Колаборація MAG та APOPO відбуватиметься наступним чином:

  • ⁠MAG проводить нетехнічне обстеження та ідентифікує території;
  • ⁠APOPO, за допомогою мінно-розшукових собак, проводить технічне обстеження.

У Секретаріаті національного органу з питань протимінної діяльності заявили про підтримку та всіляке заохочення застосування в Україні нових методів, що включають в себе поєднання інноваційних та класичних підходів у розмінуванні.

Повідомляється, що саме з цією метою в Україні опрацьовується оновлення національних стандартів в сфері протимінної діяльності щодо застосування мінно-розшукових собак.

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