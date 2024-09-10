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Україна за 2024 рік удвічі збільшила виробництво зброї, – Денис Шмигаль

16:00, 10 вересня 2024
В Україні планують виробляти військову техніку від патронів та снарядів до БТР і танків.
Україна за 2024 рік удвічі збільшила виробництво зброї, – Денис Шмигаль
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд активно працює над забезпеченням Сил безпеки й оборони всім необхідним. Основні зусилля спрямовані на такі напрямки: виробництво зброї, фінансування будівництва фортифікацій та забезпечення безперебійного фінансування військових потреб.

Зокрема, Шмигаль зазначив, що у 2023 році виробництво зброї зросло втричі, а за перші вісім місяців 2024 року — ще вдвічі. Окрім того, зростає виробництво дронів: понад мільйон одиниць уже законтрактовано. Також активно розвивається виробництво снарядів для дронів і артилерії.

Прем’єр наголосив на важливості фінансування українського виробництва зброї, зокрема через партнерські домовленості. Уже реалізуються проєкти спільно з Данією. Крім того, в Україні планується локалізація виробництва різної військової техніки, включаючи патрони, снаряди, БТР і танки.

Шмигаль також підкреслив, що уряд приділяє особливу увагу розробці власних далекобійних рішень, деякі з яких були анонсовані президентом.

Раніше Денис Шмигаль заявив, що одним з джерел фінансування армії ми бачимо збільшення військового збору.

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