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Украина за 2024 год вдвое увеличила производство оружия, – Денис Шмыгаль

16:00, 10 сентября 2024
В Украине планируют производить военную технику от патронов и снарядов до БТР и танков.
Украина за 2024 год вдвое увеличила производство оружия, – Денис Шмыгаль
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство активно работает над обеспечением Сил безопасности и обороны всем необходимым. Основные усилия направлены на следующие направления: производство оружия, финансирование строительства фортификаций и обеспечение бесперебойного финансирования военных нужд.

В частности, Шмыгаль отметил, что в 2023 году производство оружия выросло втрое, а за первые восемь месяцев 2024 года - еще вдвое. Кроме того, растет производство дронов: более миллиона единиц уже законтрактовано. Также активно развивается производство снарядов для дронов и артиллерии.

Премьер подчеркнул важность финансирования украинского производства оружия, в частности через партнерские договоренности. Уже реализуются проекты совместно с Данией. Кроме того, в Украине планируется локализация производства различной военной техники, включая патроны, снаряды, БТР и танки.

Шмыгаль также подчеркнул, что правительство уделяет особое внимание разработке собственных дальнобойных решений, некоторые из которых были анонсированы президентом.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что одним из источников финансирования армии мы видим увеличение военного сбора.

Как писала «Судебно-юридическая газета», бюджет на 2025 год может оказаться под вопросом без предоставления Украине 50 млрд долларов за счет замороженных активов рф

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