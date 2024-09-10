Специально обученные собаки будут искать мины в Украине

Этот новый подход должен помочь быстрее и эффективнее разминировать украинские земли.

Источник фото: Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности

В техническом обследовании территорий будут использовать помощь минно-розыскных собак. Проект APOPO и Mines Advisory Group (MAG) представили при поддержке Программы развития ООН (ПРООН). Об этом сообщили в ГУ противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности.

APOPO – один из самых известных в мире операторов противоминной деятельности, применяющий животных, завершает процесс сертификации в качестве оператора противоминной деятельности и в ближайшее время начнет непосредственно практическую работу.

Коллаборация MAG и APOPO будет проходить следующим образом:

⁠MAG проводит нетехническое обследование и идентифицирует территории;

⁠APOPO, с помощью минно-розыскных собак, проводит техническое обследование.

В Секретариате национального органа по вопросам противоминной деятельности заявили о поддержке и всяческом поощрении применения в Украине новых методов, включающих сочетание инновационных и классических подходов в разминировании.

Сообщается, что именно с этой целью в Украине прорабатывается обновление национальных стандартов в сфере противоминной деятельности по применению минно-розыскных собак.

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