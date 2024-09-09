Забруднення води в річках Сейм і Десна: Київводоканал скоригує процес водопідготовки у разі потреби

У Київводоканалі підкреслили, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці знаходиться під контролем.

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Фахівці Київводоканалу постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки. У разі погіршення показників у Десні, технологічний процес водопідготовки буде негайно скоригований. За необхідності, повідомили у водно-комунальному підприємстві, фахівці застосують відповідні реагенти, щоб гарантувати належний рівень очищення та безпеки води для споживачів.

У Київводоканалі підкреслили, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці знаходиться під контролем.

«Вода, яка подається у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає», - наголосили там.

Так, повідомляється, що Київводоканал разом із державними службами постійно проводить моніторинг якості води у річці Десна, у разі будь-яких загроз будуть вжиті всі необхідні заходи.

У Міністерстві довкілля заспокоюють – рух забруднення з Сейму та Десни сповільнюється у напрямку столиці, пляма забруднення вже розпорошується, а ситуація – під контролем.

Очільниця Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук наголосила, що якщо якоюсь мірою забруднення дійде до водозаборів Києва, то водоочисні споруди водоканалів справляться з ним. Також вона зазначає, що розглядається питання встановлення і додаткових споруд насичення киснем.

За даними Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю і профілактики МОЗ, на сьогодні якість води річки Десна у місцях водозаборів м. Києва та м. Бровари перебуває на рівні значень, характерних для цього періоду, а перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не виявили.

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