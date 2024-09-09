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На берегах Одеської області виявили мертвих дельфінів

11:06, 9 вересня 2024
На узбережжі Одещини знайшли мертвих дельфінів.
На берегах Одеської області виявили мертвих дельфінів
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На узбережжя Національного природного парку «Тузлівські лимани», який знаходиться в Одеській області, винесло дитинча дельфіна білобокого. Також поруч із нацпарком, у Грибівці, знайшли мертвого дельфіна афаліну.

Про це розповів доктор біологічних наук та начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

Науковець зазначив, причиною їхньої загибелі можуть бути гідролокатори, або сонари. Унаслідок їх використання на російських кораблях створюються потужні хвилі, які негативно впливають на здоров’я тварин. Дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їхні органи навігації та ехолокації, вони отримують акустичну травму.

«Від ворога гинуть не тільки люди, а ще продовжують гинути найрозумніші істоти Чорного моря — дельфіни []

Викидало море дельфінів і на береги Чорного моря у Болгарії і на Азовських берегах []

При уражені органів навігації і слуху, дельфіні не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими". "Сліпі" дельфіни знаходяться в стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі. В результаті вони потрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються об скелі», — розповів науковець.

Також такі дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються. Тварини втрачають імунітет та починають хворіти.

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