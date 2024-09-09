Практика судів
  1. В Україні

Якщо не буде нових обстрілів, то найближчим часом відключень світла не буде, — депутат Сергій Нагорняк

09:18, 9 вересня 2024
За словами депутата, зараз в енергосистемі немає дефіциту.
Якщо не буде нових обстрілів, то найближчим часом відключень світла не буде, — депутат Сергій Нагорняк
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні станом на 9 вересня в енергосистемі немає дефіциту, тому якщо не буде нових обстрілів, то найближчим часом відключень світла не буде. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі КИЇВ24.

Депутат зазначив, що 26 серпня було пошкоджено велику кількість малого та великого обладнання, тому діяли обмеження світла. Потрібно було два тижні, аби полагодити підстанції.

"Всі ці два тижні продовжувалися менш масовані атаки. Фактично на вихідних і сьогодні ми проходимо без відключень. Я сподіваюся, що найближчим часом буде без відключень", - сказав він.

Нагадаємо, що 9 вересня в Україні не буде відключень світла, але енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.

Також ми писали, що киянам пояснили, чому у білій зоні світло з’являється із запізненням.

А ще повідомлялося, що взимку можливі відключення світла від 12 до 20 годин на добу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Нерозподілені справи ліквідованого ОАС міста Києва будуть розподілені між іншими судами згідно до навантаження на суди та суддів: список судів

ДСА розробила «Порядок передачі судових справ» ліквідованого ОАС міста Києва – більшість справ отримають Донецький та Луганський окружні адміністративні суди.

Мінфін не контролює плани ревізій Аудитслужби, і вона може ревізувати будь-яку бюджетну установу на свій розсуд – відповідь Мінфіну

Держаудитслужба може проводити ревізії у судах та будь-яких інших органах влади без погодження з Мінфіном – Мінфін.

Конкурс в апеляційні суди: тестування у вересні-жовтні, співбесіди у 2025 році – вони триватимуть 9 місяців

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Міністерство юстиції чекає перезавантаження – Ольга Стефанішина

Нова міністр юстиції розповіла, що буде далі з Мін’юстом, але питання полягає в тому, чи зможе Ольга Стефанішина взагалі ним ефективно керувати.

У Комітеті правової політики не полишають ідеї створити військові суди, хоча невідомо, де взяти під них бюджет

Фінансово-економічне обґрунтування під ідею створити військові суди поки невідоме.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду