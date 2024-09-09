Якщо не буде нових обстрілів, то найближчим часом відключень світла не буде, — депутат Сергій Нагорняк

За словами депутата, зараз в енергосистемі немає дефіциту.

В Україні станом на 9 вересня в енергосистемі немає дефіциту, тому якщо не буде нових обстрілів, то найближчим часом відключень світла не буде. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк в ефірі КИЇВ24.

Депутат зазначив, що 26 серпня було пошкоджено велику кількість малого та великого обладнання, тому діяли обмеження світла. Потрібно було два тижні, аби полагодити підстанції.

"Всі ці два тижні продовжувалися менш масовані атаки. Фактично на вихідних і сьогодні ми проходимо без відключень. Я сподіваюся, що найближчим часом буде без відключень", - сказав він.

Нагадаємо, що 9 вересня в Україні не буде відключень світла, але енергетики просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.

Також ми писали, що киянам пояснили, чому у білій зоні світло з’являється із запізненням.

А ще повідомлялося, що взимку можливі відключення світла від 12 до 20 годин на добу.

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