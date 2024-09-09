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У поліції Києва відкрили центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

12:18, 9 вересня 2024
В центрі прийматимуть заяви, здійснюватимуть відбір ДНК-зразків у біологічних родичів зниклих безвісти, збір та аналіз інформації для подальшого розслідування.
У поліції Києва відкрили центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин
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У столичній поліції створено центр розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. До зазначеного спеціалізованого центру увійшли представники слідчих, оперативних та інших підрозділів поліції.

Як пояснили у органі, основна його мета – прийом заяв, відбір ДНК-зразків у біологічних родичів зниклих безвісти, збір та аналіз інформації для подальшого розслідування.

Особистий прийом громадян представниками центру проводиться щоденно у приміщенні Головного управління Національної поліції у місті Києві. Також громадяни зможуть отримати консультацію, зателефонувавши за номером телефону: 063 478 61 37, або на цілодобову спецлінію 102.

Як повідомляли у Міністерстві соціальної політики станом на кінець серпня, в Україні нараховувалося понад 55 тисяч громадян, які вважаються зниклими безвісти.

Таку статистику наводять у Міністерстві внутрішніх справ. Згідно даних:

  • 55 829 тисяч людей зникли безвісти
  • 46 285 тисяч – місце перебування невідоме (розшукуються)
  • щодо близько 7 тисяч інформація встановлена
  • 1767 фактів зникнення дітей

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