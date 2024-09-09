В полиции Киева открыли центр розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах

В центре будут принимать заявления, проводить отбор ДНК-образцов у биологических родственников пропавших без вести, сбор и анализ информации для дальнейшего расследования.

В столичной полиции создан центр розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. В указанный специализированный центр вошли представители следственных, оперативных и других подразделений полиции.

Как пояснили в органе, основная его цель – прием заявлений, отбор ДНК-образцов у биологических родственников пропавших без вести, сбор и анализ информации для дальнейшего расследования.

Личный прием граждан представителями центра проводится ежедневно в помещении Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Также граждане смогут получить консультацию, позвонив по телефону: 063 478 61 37, или на круглосуточную спецлинию 102.

Как сообщали в Министерстве социальной политики по состоянию на конец августа, в Украине насчитывалось более 55 тысяч граждан, считающихся пропавшими без вести.

Такую статистику приводят в Министерстве внутренних дел. Согласно данным:

55 829 тысяч человек пропали без вести

46 285 тысяч – местонахождение неизвестно (разыскиваются)

относительно около 7 тысяч информация установлена

1767 фактов исчезновения детей

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