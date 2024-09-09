Нужно ли субъекту хозяйствования, использующему печать для бумажных документов, получать ее в е-форме

Налоговая напоминает, что для документов, которые субъекты хозяйствования представляют в органы государственной власти или местного самоуправления, отпечаток печати не является необходимым реквизитом.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области объясняет, нужно ли субъекту, который использует печать для бумажных документов, получать ее в электронной форме.

Отмечается, что ч. 1 ст. 58-1 ХКУ установлено, что предприятие имеет право использовать в своей деятельности печати. Использование предприятием печати не является обязательным.

Частью 2 ст. 58-1 ХКУ, в частности, определено, что отпечаток печати не может быть обязательным реквизитом какого-либо документа, подаваемого субъектом хозяйствования в орган государственной власти или орган местного самоуправления.

Наличие или отсутствие отпечатка печати предприятия на документе не создает юридических последствий (ч. 3 ст. 58-1 ХКУ). Пунктом 55 ч. 1 ст. 1 разд. I Закона Украины от 05.10.2017 №2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» с изменениями и дополнениями определено, что создатель электронной печати – юридическое лицо, создающее электронную печать. Абзацем первым п. 42.6 НКУ установлено, что электронный документооборот между налогоплательщиком и контролирующим органом осуществляется в соответствии с НКУ, Законом Украины от 22.05.2003 №851-IV «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» с изменениями и дополнениями и Законом №2155 без заключения соответствующего договора.

В соответствии с абзацем первым п. 2 разд. ІІ Порядка обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденного приказом Минфина от 06.06.2017 №557 с изменениями и дополнениями автор (плательщик) создает электронные документы в сроки и в соответствии с порядком, определенным законодательством для соответствующих документов в электронной и бумажной форме, с указанием всех обязательных реквизитов и с использованием средства квалифицированной электронной подписи и печати (при наличии), руководствуясь Порядком №557. После наложения квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи и печати (при наличии), базирующихся на квалифицированном сертификате электронной подписи и квалифицированном сертификате электронной печати, автор (плательщик) осуществляет шифрование электронного документа с соблюдением требований к форматам криптографических сообщений, утвержденных направляет его в формате (стандарте) с использованием средств электронной связи адресату в течение операционного дня (п. 3 разд. ІІ Порядка №557).

Достаточным подтверждением подлинности документа налоговой отчетности является наличие оригинала подписи уполномоченного лица на документе в бумажной форме или наличие наложенной на электронный документ КЭП или усовершенствованной электронной подписи, базирующейся на квалифицированном сертификате электронной подписи, в соответствии с требованиями Закона №2155. 1 НКУ).

Абзацем вторым п. 9 разд. ІІ Порядка №557, в частности, определено, что вторая квитанция является подтверждением о принятии (регистрации) или уведомлением о непринятии в контролирующем органе электронного документа.

Следовательно, субъекту хозяйствования, использующего в своей деятельности печать (для проставления оттиска на документах, созданных в бумажной форме), не нужно обязательно получать квалифицированную электронную печать для наложения ее на электронный документ, поскольку достаточным подтверждением подлинности электронного документа является наличие наложенного на него квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи плательщика. Такую печать предприятие имеет право получить по собственному желанию.

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