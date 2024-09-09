Университеты и больницы смогут хранить ДНК – Кабмин принял порядок о биобанках

Биобанкинг играет немаловажную роль в медицинских исследованиях, поскольку именно биобанки сохраняют материал, который будет использован для разработки новых методов лечения заболеваний.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Правительство приняло порядок сбора, хранения и использования биологических образцов человека в исследовательских целях. В Минздраве отмечают – это решение позволит проводить современные биомедицинские исследования, которые стимулируют разработку новых подходов к диагностике заболеваний и созданию лекарственных средств для лечения до сих пор неизлечимых болезней.

Глава Директората высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Василий Стрелка пояснил, что новый порядок позволит научным работникам, в частности, университетам, создавать биобанки, а также защитит права доноров.

В Минздраве говорят, что создавать биобанки или сотрудничать с ними на договорных началах смогут организации, занимающиеся исследовательской деятельностью: университеты, больницы, диагностические лаборатории, государственные и частные фармацевтические компании.

«Но любое из упомянутых заведений будет иметь право использовать биологические образцы только для биомедицинских исследований и использование их результатов для сферы здравоохранения», - подчеркнули в Министерстве.

Биобанкинг – процесс сбора и хранения образцов биологических материалов пациентов, таких как кровь, ткани и ДНК для использования в исследованиях, которые позволяют изучить патогенез болезни.

Для своевременной диагностики и лечения необходима идентификация биомаркеров, которые могут быть полезны для раннего выявления, профилактики и лечения различных заболеваний, а именно: онкологических болезней, неврологических расстройств, сердечно-сосудистых и многих других болезней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.