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Університети та лікарні зможуть зберігати ДНК – Кабмін ухвалив порядок про біобанки

14:24, 9 вересня 2024
Біобанкінг відіграє важливу роль у медичних дослідженнях, оскільки саме біобанки зберігають матеріал, який буде використаний для розробки нових методів лікування захворювань.
Університети та лікарні зможуть зберігати ДНК – Кабмін ухвалив порядок про біобанки
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Як писала «Судово-юридична газета», Уряд ухвалив порядок збору, зберігання та використання біологічних зразків людини з дослідницькою метою. У МОЗ наголошують – це рішення дозволить проводити сучасні біомедичні дослідження, які стимулюють розробку нових підходів до діагностики захворювань та створення лікарських засобів для лікування досі невиліковних хвороб.

Очільник Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка пояснив, що новий порядок дозволить науковцям, зокрема університетам, створювати біобанки, а також захистить права донорів.

У МОЗ кажуть, що створювати біобанки або співпрацювати з ними на договірних засадах зможуть організації, які займаються дослідницькою діяльністю: університети, лікарні, діагностичні лабораторії, державні та приватні фармацевтичні компанії тощо.

«Але будь-який зі згаданих закладів матиме право використовувати біологічні зразки тільки для біомедичних досліджень та використання їхніх результатів для сфери охорони здоров’я», - наголосили у Міністерстві.

Біобанкінг – це процес збору та зберігання зразків біологічних матеріалів пацієнтів, таких як кров, тканини та ДНК для використання в дослідженнях, які дозволяють вивчити патогенез хвороби.

Для своєчасної діагностики та лікування потрібна ідентифікація біомаркерів, які можуть бути корисні для раннього виявлення, профілактики й лікування різних захворювань, а саме: онкологічних хвороб, неврологічних розладів, серцево-судинних і багатьох інших хвороб.

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