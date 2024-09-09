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В ДТП загинув радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник

08:48, 9 вересня 2024
Він займався питаннями виробництва та масштабування безпілотників.
В ДТП загинув радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник
Джерело фото: Анна Гвоздяр
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У ДТП загинув член команди Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості Ярослав «Локі» Олійник. З 2023 року він займав посаду радника очільника відомства. Йому було 28 років. Разом із ним у ДТП загинула його дружина.

Про це повідомила заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр.

«Ярослав був щирою та веселою людиною, яка присвятила своє, на жаль, дуже коротке життя боротьбі з ворогом. Це величезна втрата для нас усіх», – написала вона.

У липні 2023 року, після служби на фронті, Ярослав Олійник приєднався до команди Міністерства стратегічної промисловості. На посаді радника міністра він займався питаннями виробництва та масштабування безпілотників, використовуючи досвід, набутий під час служби. Його знання у сфері БПЛА були незамінними для розвитку галузі.

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