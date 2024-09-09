В ДТП погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник

Он занимался вопросами производства и масштабирования беспилотников.

Источник фото: Анна Гвоздяр

В ДТП погиб член команды Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Ярослав «Локи» Олейник. С 2023 года он занимал должность советника главы ведомства. Ему было 28 лет. Вместе с ним в ДТП погибла его жена.

Об этом сообщила заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр.

«Ярослав был искренним и веселым человеком, который посвятил свою, к сожалению, очень короткую жизнь борьбе с врагом. Это огромная потеря для всех нас», – написала она.

В июле 2023 года, после службы на фронте, Ярослав Олийнык присоединился к команде Министерства стратегической промышленности. На должности советника министра он занимался вопросами производства и масштабирования беспилотников, используя опыт, полученный в ходе службы. Его знания в области БПЛА были незаменимы для развития отрасли.

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