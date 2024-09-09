Канцлер Германии Олаф Шольц соглашается с тем, что рф должна участвовать во втором саммите мира.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что сейчас настало время активно обсудить способы ускорения завершения войны в Украине. Он также поддержал идею участия россии во втором мирном саммите. Об этом он заявил в интервью ZDF.

"Я считаю, что сейчас настал момент, когда нам нужно обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее. Важно, чтобы мы добились прогресса. Безусловно, состоится еще одна мирная конференция", - заявил Шольц.

Он заявил, что будет делать все, чтобы "поддержать Украину, но некоторые граждане не согласны с тем, что Германия поддерживает Украину".

По его словам, в вопросе о необходимости присутствия рф на саммите мира Берлин солидарен с позицией Президента Украины Владимира Зеленского.

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