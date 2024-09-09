Настав час для дискусій, як прискорити завершення війни в Україні, — Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц погоджується з тим, що рф повинна брати участь у другому саміті миру.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що зараз час активно обговорити способи прискорення завершення війни в Україні. Він також підтримав ідею участі росії у другому мирному саміті. Про це він заявив в інтервʼю ZDF.

"Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше. Важливо, щоб ми досягли прогресу. Безумовно, відбудеться ще одна мирна конференція", — заявив Шольц.

Він заявив, що буде робити все, щоб "підтримати Україну, проте деякі громадяни не згодні з тим, що Німеччина підтримує Україну".

За його словами, у питанні про необхідність присутності рф на саміті миру Берлін солідарний із позицією Президента України Володимира Зеленського.

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