Чи будуть вимикати світло 9 вересня: в Укренерго дали відповідь

Енергетики просять не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.

У понеділок, 9 вересня, в Україні відключати світло не будуть. Вже третю добу поспіль українці цілодобово отримують електрику, повідомили в Укренерго.

Енергетики просять споживати електроенергію ощадливо та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.

Раніше ми писали, що киянам пояснили, чому у білій зоні світло з’являється із запізненням.

Також повідомлялося, що взимку можливі відключення світла від 12 до 20 годин на добу.

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