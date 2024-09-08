Практика судов
  1. В Украине

Будут ли выключать свет 9 сентября: в Укрэнерго ответили

18:40, 8 сентября 2024
Энергетики просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.
Будут ли выключать свет 9 сентября: в Укрэнерго ответили
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В понедельник, 9 сентября, в Украине отключать свет не будут. Уже третьи сутки украинцы круглосуточно получают электричество, сообщили в Укрэнерго.

Энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.

Ранее киевлянам объяснили, почему в белой зоне свет появляется с опозданием.

Также сообщалось, что зимой возможны отключения света от 12 до 20 часов в сутки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты предлагают, чтобы вместо экспертов оружие и взрывчатку исследовали обычные специалисты – к чему это может привести

Особо опасные объекты – взрывчатку, оружие и наркотики смогут исследовать любые лица, «обладающие специальными знаниями».

Отсутствие в протоколе перечня открытых адвокату материалов досудебного расследования не означает, что они не были открыты – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что закон не определяет определенную форму процессуального документа, которым бы подтверждался факт предоставления доступа и ознакомления с материалами досудебного расследования.

Если лицо добровольно предоставило следователю телефон, это не свидетельствует о получении доказательств внепроцессуальным способом – Верховный Суд

Адвокат утверждал, что снятие информации с телефона было осуществлено путем вмешательства в личное общение, поскольку телефон был изъят до внесения сведений в ЕРДР и без определения следственного судьи.

ТЦК пытаются мобилизовать охрану лагеря, в котором содержатся российские военнопленные – Минюст

В Днепропетровской области пытаются мобилизовать охрану лагеря для содержания военнопленных «Центр-3».

Парламент одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести

Минобороны подало законопроект о денежном довольствии пропавших без вести военнослужащих, но он не содержит ответов на ряд вопросов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду