Будут ли выключать свет 9 сентября: в Укрэнерго ответили

Энергетики просят не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.

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В понедельник, 9 сентября, в Украине отключать свет не будут. Уже третьи сутки украинцы круглосуточно получают электричество, сообщили в Укрэнерго.

Энергетики просят потреблять электроэнергию бережливо и не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 18:00 до 22:00.

Ранее киевлянам объяснили, почему в белой зоне свет появляется с опозданием.

Также сообщалось, что зимой возможны отключения света от 12 до 20 часов в сутки.

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