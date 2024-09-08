Работа лиц с инвалидностью: какие обязанности работодателя

20:12, 8 сентября 2024
Работодатель должен выделить и создать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью.
Государственная служба по вопросам труда объясняет, какие обязанности работодателя при трудоустройстве лиц с инвалидностью.
Работодатель при трудоустройстве лиц с инвалидностью должен:
- выделить и создать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, включая специальные рабочие места;
- создать для лиц с инвалидностью условий труда с учетом индивидуальных реабилитационных программ;
- обеспечить социально-экономические гарантии, предусмотренные действующим законодательством;
- предоставить Государственной службе занятости информацию, необходимую для организации трудоустройства лиц с инвалидностью;
- предоставлять отчетность Фонда социальной защиты инвалидов.
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