Работа лиц с инвалидностью: какие обязанности работодателя

Работодатель должен выделить и создать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, какие обязанности работодателя при трудоустройстве лиц с инвалидностью.

Работодатель при трудоустройстве лиц с инвалидностью должен:

выделить и создать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, включая специальные рабочие места;

создать для лиц с инвалидностью условий труда с учетом индивидуальных реабилитационных программ;

обеспечить социально-экономические гарантии, предусмотренные действующим законодательством;

предоставить Государственной службе занятости информацию, необходимую для организации трудоустройства лиц с инвалидностью;

предоставлять отчетность Фонда социальной защиты инвалидов.

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