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Работа лиц с инвалидностью: какие обязанности работодателя

20:12, 8 сентября 2024
Работодатель должен выделить и создать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью.
Работа лиц с инвалидностью: какие обязанности работодателя
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, какие обязанности работодателя при трудоустройстве лиц с инвалидностью.

Работодатель при трудоустройстве лиц с инвалидностью должен:

  • выделить и создать рабочие места для трудоустройства лиц с инвалидностью, включая специальные рабочие места;
  • создать для лиц с инвалидностью условий труда с учетом индивидуальных реабилитационных программ;
  • обеспечить социально-экономические гарантии, предусмотренные действующим законодательством;
  • предоставить Государственной службе занятости информацию, необходимую для организации трудоустройства лиц с инвалидностью;
  • предоставлять отчетность Фонда социальной защиты инвалидов.

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