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Орбан заявил, что его «миротворческая миссия» по Украине еще не завершена

17:22, 8 сентября 2024
Виктор Орбан заявил, что после поездок в Украину и рф отправил свой «мирный план» лидерам ЕС.
Орбан заявил, что его «миротворческая миссия» по Украине еще не завершена
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о продолжении своей инициативы "миротворческой миссии", направленной на "предотвращение обострения" полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом он сказал журналистам перед участием в мероприятии в городе Кече на западе Венгрии.

Орбан сообщил, что после своих поездок в Украину и рф он передал европейским лидерам свой "мирный план".

"Я написал, что если бы мы сделали определенные вещи в начале июля, то могли бы предотвратить эскалацию этого конфликта в следующие следующие два-три месяца. Сейчас, если сравнить ситуацию в начале июля с нынешней, в начале сентября, то все гораздо хуже, чем было тогда", – считает Орбан.

Венгерский премьер сказал, что его "миротворческая миссия еще не окончена".

"Я работал над ней все лето, мы работаем на международном уровне. Появятся новые убедительные инициативы, некоторые из них можно будет увидеть уже в сентябре. Нужно работать над этим", – заверил Орбан.

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