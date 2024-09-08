В Полтавской области почти 160 га леса вернули государству из незаконного использования предпринимателями

Компания незаконно получила земли леса в пользование на 17 лет.

В Полтавской области в собственность государства из незаконного использования вернули почти 160 га леса. Об этом сообщает областная прокуратура.

В 2012 году Решетиловская районная государственная администрация заключила с одним из фермерских хозяйств договор аренды, согласно которому предприятие на 17 лет получило в пользование почти 160 гектаров земли лесохозяйственного назначения.

Однако впоследствии удалось выяснить, что договор стороны заключили без решения уполномоченного органа, то есть Полтавской облгосадминистрации, а также с нарушением запрета на предоставление государственных лесохозяйственных земель частным юридическим лицам.

Кроме того, в Государственный земельный кадастр соответствующий земельный участок внесли как землю сельскохозяйственного назначения, а не лесного фонда.

Областная прокуратура обратилась с исковым заявлением в Хозяйственный суд Полтавщины. Однако суд I-й инстанции не нашел оснований для удовлетворения иска. Потом прокуроры обратились в Восточный апелляционный хозяйственный суд и отстояли свою позицию.

С решением апелляционной инстанции согласился и Верховный Суд после пересмотра дела по кассационной жалобе общества.

Так что почти 160 га леса вернулись государству (в лице Полтавской ОВА) из незаконного пользования.

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