Одна из версий относительно причины взрыва в Голосеевском районе Киева не подтвердилась, — КГГА

Отмечается, что взрыв не связан с работой систем газоснабжения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Голосеевском районе столицы на территории АТП (автотранспортное предприятие) произошел взрыв. Как сообщили в местной полиции, предварительно известно о двух погибших.

Одна из версий по причине взрыва в столице не подтвердилась, отметили в КГГА.

"Сегодня в Голосеевском районе произошел взрыв на территории АТП. ​​Однако предварительная информация о взрыве газа не подтвердилась – по информации АО "Киевгаз", здание газифицировано не было", - сообщили в КГГА.

В аварийную службу Киевгаза поступила заявка о взрыве неизвестной смеси. По прибытии на место выяснилось, что здание, на территории которого произошел взрыв, не газифицировано, рассказала КГГА.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия.

Сообщается, что причины аварии будут известны после завершения расследования.

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