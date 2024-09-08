Одна з версій щодо причини вибуху в Голосіївському районі Києва не підтвердилась, — КМДА

Зазначається, що вибух не повʼязаний із роботою систем газопостачання.

Фото: ДСНС

Як писала «Судово-юридична газета», у Голосіївському районі столиці, на території АТП (автотранспортне підприємство) стався вибух. Як повідомили у місцевій поліції, попередньо відомо про двох загиблих.

Одна з версій щодо причини вибуху у столиці не підтвердилась, зазначили у КМДА.

"Сьогодні у Голосіївському районі стався вибух на території АТП. Проте попередня інформація про вибух газу не підтвердилась - за інформацією АТ "Київгаз", будівля газифікована не була", - повідомили у КМДА.

До аварійної служби Київгазу надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце зʼясувалося, що будівля, на території якої стався вибух, не газифікована, розповіла КМДА.

Екстрені служби продовжують працювати на місці події.

Повідомляється, що причини аварії будуть відомі після завершення розслідування.

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