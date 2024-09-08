Незаконний видобуток піщано-гравійної суміші: на Буковині судитимуть директора підприємства

Державі завдано збитків на понад 63 млн грн.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Буковині скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника товариства з обмеженою відповідальністю, який займався незаконним видобутком корисних копалин. Про це повідомляє прокуратура.

Йому інкриміновано незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, незаконне заволодіння поверхневим шаром земель та безгосподарське використання земель.

Керівник підприємства з виробництва будматеріалів організував в Чернівецькому районі незаконний видобуток гравійно-піщаної суміші на землях сільгосппризначення, орендованих у фізичних осіб.

У 2019-2022 роках працівники очолюваного ним підприємства протиправно видобули понад 53 тис кубічних метрів гравійно-піщаної суміші. Державі завдано збитків на понад 63 млн грн.

Внаслідок безгосподарського використання орендованих ділянок із сільськогосподарського обороту виведено 2,5 га землі, а її ґрунтовий покрив зазнав непоправної шкоди.

Прокуратура звернулася до суду з позовом про відшкодування завданих державі збитків.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.