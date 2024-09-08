Незаконная добыча песчано-гравийной смеси: на Буковине будут судить директора предприятия

На Буковине направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, который занимался незаконной добычей полезных ископаемых. Об этом сообщает прокуратура.
Ему инкриминированы незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения, незаконное завладение поверхностным слоем земель и бесхозяйственное использование земель.
Руководитель предприятия по производству стройматериалов организовал в Черновицком районе незаконную добычу гравийно-песчаной смеси на землях сельхозназначения, арендованных у физических лиц.
В 2019-2022 годах работники возглавляемого им предприятия противоправно добыли более 53 тысяч кубических метров гравийно-песчаной смеси. Государству нанесен ущерб более чем на 63 млн грн.
В результате бесхозяйственного использования арендованных участков из сельскохозяйственного оборота выведено 2,5 га земли, а ее почвенный покров понес непоправимый ущерб.
Прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении нанесенного государству ущерба.
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